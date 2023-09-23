"Локомотив-Кубань" обыграл "Фенербахче" и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

В финале краснодарцы сыграют с победителем матча "Пари Нижний Новгород" - "Зенит"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" со счетом 105:89 обыграли турецкий "Фенербахче" в полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

В финале "Локомотив-Кубань" сыграет с победителем матча "Пари Нижний Новгород" - "Зенит", который пройдет в субботу. "Фенербахче" поборется за третье место с проигравшим в этом противостоянии. Встречи пройдут 24 сентября.

В турнире за 5-8-е места московский ЦСКА обыграл столичный МБА со счетом 105:98 в овертайме, казанский УНИКС уступил турецкому "Бешикташу" (68:75). В матче за 5-е место ЦСКА сыграет с "Бешикташем", в игре за 7-е место УНИКС встретится с МБА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является "Зенит".