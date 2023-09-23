"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл столичное "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена".

Гол забил Тео Бонгонда (7-я минута). В перерыве у "Спартака" из-за травмы был заменен вратарь Александр Селихов, вместо него на поле вышел Александр Максименко.

"Динамо" впервые в текущем чемпионате не забило ни одного мяча за матч. "Спартак" в третьей игре подряд во всех турнирах не пропустил ни одного гола. В прошлом туре чемпионата красно-белые обыграли "Сочи" (1:0), а в матче группового этапа Фонбет - Кубка России оказались сильнее команды "Пари Нижний Новгород" (3:0).

"Спартак" и "Динамо" в текущем сезоне ранее встречались в Кубке России. Красно-белые одержали разгромную победу со счетом 4:1.

"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" в гостях встретится с грозненским "Ахматом". Матчи пройдут 1 октября.