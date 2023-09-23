"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл столичное "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена".
Гол забил Тео Бонгонда (7-я минута). В перерыве у "Спартака" из-за травмы был заменен вратарь Александр Селихов, вместо него на поле вышел Александр Максименко.
"Динамо" впервые в текущем чемпионате не забило ни одного мяча за матч. "Спартак" в третьей игре подряд во всех турнирах не пропустил ни одного гола. В прошлом туре чемпионата красно-белые обыграли "Сочи" (1:0), а в матче группового этапа Фонбет - Кубка России оказались сильнее команды "Пари Нижний Новгород" (3:0).
"Спартак" и "Динамо" в текущем сезоне ранее встречались в Кубке России. Красно-белые одержали разгромную победу со счетом 4:1.
"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" в гостях встретится с грозненским "Ахматом". Матчи пройдут 1 октября.
1
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
2
"Краснодар"
8
5
3
0
18
12
3
9
3
"Зенит"
8
5
2
1
17
18
6
12
4
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
5
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
6
"Урал"
8
4
2
2
14
8
8
0
7
ЦСКА
8
3
3
2
12
16
12
4
8
"Локомотив"
8
3
3
2
12
13
13
0
9
"Пари НН"
8
3
2
3
11
6
7
-1
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Оренбург"
8
2
2
4
8
9
13
-4
12
"Ростов"
8
2
2
4
8
10
16
-6
13
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
14
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
15
"Рубин"
8
1
3
4
6
9
18
-9
16
"Факел"
8
1
1
5
5
5
13
-8