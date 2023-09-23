23 сентября, 17:58,
обновлено 23 сентября, 18:09
Футбол в России

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Александр Щербак/ ТАСС
Защитник "Динамо" Элазар Даса и защитник "Спартака" Даниил Хлусевич
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл столичное "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена".

Гол забил Тео Бонгонда (7-я минута). В перерыве у "Спартака" из-за травмы был заменен вратарь Александр Селихов, вместо него на поле вышел Александр Максименко.

"Динамо" впервые в текущем чемпионате не забило ни одного мяча за матч. "Спартак" в третьей игре подряд во всех турнирах не пропустил ни одного гола. В прошлом туре чемпионата красно-белые обыграли "Сочи" (1:0), а в матче группового этапа Фонбет - Кубка России оказались сильнее команды "Пари Нижний Новгород" (3:0).

"Спартак" и "Динамо" в текущем сезоне ранее встречались в Кубке России. Красно-белые одержали разгромную победу со счетом 4:1.

"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" в гостях встретится с грозненским "Ахматом". Матчи пройдут 1 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

2

"Краснодар"

8

5

3

0

18

12

3

9

3

"Зенит"

8

5

2

1

17

18

6

12

4

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

5

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

6

"Урал"

8

4

2

2

14

8

8

0

7

ЦСКА

8

3

3

2

12

16

12

4

8

"Локомотив"

8

3

3

2

12

13

13

0

9

"Пари НН"

8

3

2

3

11

6

7

-1

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Оренбург"

8

2

2

4

8

9

13

-4

12

"Ростов"

8

2

2

4

8

10

16

-6

13

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

14

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

15

"Рубин"

8

1

3

4

6

9

18

-9

16

"Факел"

8

1

1

5

5

5

13

-8

  

Теги:
Российский футбол
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