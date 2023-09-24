Баскетболист Антонов считает, что ЦСКА нужно провести много работы перед сезоном

В воскресенье ЦСКА проиграл турецкому "Бешикташу" со счетом 87:91 в матче за пятое место на Суперкубке Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Семен Антонов, выступающий за московский ЦСКА, считает, что команде нужно провести много работы перед стартом сезона в Единой лиге ВТБ. Такое мнение он высказал ТАСС.

В воскресенье ЦСКА проиграл турецкому "Бешикташу" со счетом 87:91 в матче за пятое место на Суперкубке Единой лиги ВТБ. Антонов набрал 12 очков.

"Турнир стал хорошей проверкой для нас, главное, что мы получили опыт. Мы провели два ранних матча, последний раз у меня такое было на Олимпиаде в Лондоне. Конечно, проигрывать всегда обидно, но из поражений тоже нужно извлекать позитив. У нас в этом году сильно обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятерки, и впереди нам предстоит много работы", - сказал Антонов.

"В первой половине мы уступали в агрессии, позволяли набирать очки второго шанса. Во второй половине мы стали играть более командно, стали больше помогать друг другу. Самое главное, что в игре у нас был всплеск, и это говорит о том, что у нас есть потенциал", - добавил собеседник агентства.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является петербургский "Зенит", который позднее в воскресенье в финале сыграет с краснодарским "Локомотивом-Кубанью".