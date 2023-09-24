24 сентября, 16:15
КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 4:2

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:2 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (4-я минута), Кирилл Петров (27), Илья Сафонов (30) и Никита Евсеев (56). У проигравших отличились Вячеслав Лещенко (42) и Динар Хафизуллин (44).

"Ак Барс" и "Салават Юлаев" встретились между собой во второй раз в нынешнем сезоне. В первой встрече в Уфе победу одержал "Салават Юлаев" (3:2).

Казанская команда выиграла четвертый матч подряд. "Ак Барс" набрал 14 очков после 9 игр и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" с 10 очками в 9 играх располагается на 7-й строчке.

В следующем матче "Ак Барс" 26 сентября на выезде сыграет с минским "Динамо". "Салават Юлаев" 27 сентября примет челябинский "Трактор".

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Металлург

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Ак Барс

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0

0

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Лада

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Автомобилист

10

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1

0

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12

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Авангард

8

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0

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2

23-19

11

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Сибирь

9

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1

0

3

21-24

11

7

Салават Юлаев

9

4

1

0

0

0

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Трактор

10

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0

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Амур

9

2

0

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1

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8

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Барыс

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27-30

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1

1

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1

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0

1

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