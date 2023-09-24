"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче Континентальной хоккейной лиги

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:2 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (4-я минута), Кирилл Петров (27), Илья Сафонов (30) и Никита Евсеев (56). У проигравших отличились Вячеслав Лещенко (42) и Динар Хафизуллин (44).
"Ак Барс" и "Салават Юлаев" встретились между собой во второй раз в нынешнем сезоне. В первой встрече в Уфе победу одержал "Салават Юлаев" (3:2).
Казанская команда выиграла четвертый матч подряд. "Ак Барс" набрал 14 очков после 9 игр и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" с 10 очками в 9 играх располагается на 7-й строчке.
В следующем матче "Ак Барс" 26 сентября на выезде сыграет с минским "Динамо". "Салават Юлаев" 27 сентября примет челябинский "Трактор".
1
Динамо М
10
6
2
0
0
0
2
35-21
16
2
Торпедо
8
6
0
0
0
1
1
29-18
13
3
Спартак
10
5
1
0
0
1
3
37-32
13
4
Сочи
9
5
1
0
0
0
3
29-26
12
5
Локомотив
9
5
1
0
0
0
3
21-19
12
6
Куньлунь РС
11
3
1
1
0
0
6
22-33
10
7
ЦСКА
10
3
1
0
0
1
5
23-26
9
8
Северсталь
8
3
0
1
0
1
3
31-30
9
9
СКА
9
4
0
0
0
0
5
20-17
8
10
Динамо Мн
8
2
1
0
0
1
4
26-25
7
11
Витязь
10
0
0
1
0
1
8
17-37
3
1
Металлург
10
5
1
1
1
1
1
31-25
16
2
Ак Барс
9
5
2
0
0
0
2
33-22
14
3
Лада
10
6
0
0
0
1
3
26-19
13
4
Автомобилист
10
4
1
0
1
1
3
22-18
12
5
Авангард
8
3
2
0
0
1
2
23-19
11
6
Сибирь
9
3
1
1
1
0
3
21-24
11
7
Салават Юлаев
9
4
1
0
0
0
4
20-17
10
8
Трактор
10
4
0
0
0
2
4
22-26
10
9
Амур
9
2
0
1
1
1
4
18-25
8
10
Барыс
9
2
0
0
1
2
4
27-30
7
11
Адмирал
8
2
0
0
1
1
4
22-25
6
12
Нефтехимик
9
1
1
0
0
1
6
16-37
5