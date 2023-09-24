"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 4:2

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:2 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (4-я минута), Кирилл Петров (27), Илья Сафонов (30) и Никита Евсеев (56). У проигравших отличились Вячеслав Лещенко (42) и Динар Хафизуллин (44).

"Ак Барс" и "Салават Юлаев" встретились между собой во второй раз в нынешнем сезоне. В первой встрече в Уфе победу одержал "Салават Юлаев" (3:2).

Казанская команда выиграла четвертый матч подряд. "Ак Барс" набрал 14 очков после 9 игр и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" с 10 очками в 9 играх располагается на 7-й строчке.

В следующем матче "Ак Барс" 26 сентября на выезде сыграет с минским "Динамо". "Салават Юлаев" 27 сентября примет челябинский "Трактор".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 10 6 2 0 0 0 2 35-21 16 2 Торпедо 8 6 0 0 0 1 1 29-18 13 3 Спартак 10 5 1 0 0 1 3 37-32 13 4 Сочи 9 5 1 0 0 0 3 29-26 12 5 Локомотив 9 5 1 0 0 0 3 21-19 12 6 Куньлунь РС 11 3 1 1 0 0 6 22-33 10 7 ЦСКА 10 3 1 0 0 1 5 23-26 9 8 Северсталь 8 3 0 1 0 1 3 31-30 9 9 СКА 9 4 0 0 0 0 5 20-17 8 10 Динамо Мн 8 2 1 0 0 1 4 26-25 7 11 Витязь 10 0 0 1 0 1 8 17-37 3