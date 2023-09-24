ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 1:3

Встреча завершилась со счетом 3:3

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 3:3 в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Алексей Миронов (7-я минута) и Егор Голенков (12 и 50). У гостей отличились Келлвен (26), Федор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70). 22-летний Келлвен и 19-летний Файзуллаев забили первые голы в РПЛ, оба игрока перешли в ЦСКА в летнее трансферное окно.

23-летний Миронов также впервые отличился в матче РПЛ, он забил гол с расстояния в 31 метр. Впервые с ноября 2009 года голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол с дистанции более 30 метров. В предыдущий раз в его ворота дальним ударом забил нападающий казанского "Рубина" Александр Бухаров (0:2). "Ростов" забил гол с дистанции более 30 метров впервые с 2011 года.

ЦСКА набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" идет 11-м, имея в активе 9 очков после 9 встреч.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина 29 сентября примут екатеринбургский "Урал". ЦСКА днем позднее на домашнем поле сыграет с калининградской "Балтикой".