24 сентября, 18:00,
обновлено 24 сентября, 18:10
Футбол в России

ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 1:3

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:3

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 3:3 в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Алексей Миронов (7-я минута) и Егор Голенков (12 и 50). У гостей отличились Келлвен (26), Федор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70). 22-летний Келлвен и 19-летний Файзуллаев забили первые голы в РПЛ, оба игрока перешли в ЦСКА в летнее трансферное окно.

23-летний Миронов также впервые отличился в матче РПЛ, он забил гол с расстояния в 31 метр. Впервые с ноября 2009 года голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол с дистанции более 30 метров. В предыдущий раз в его ворота дальним ударом забил нападающий казанского "Рубина" Александр Бухаров (0:2). "Ростов" забил гол с дистанции более 30 метров впервые с 2011 года.

ЦСКА набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" идет 11-м, имея в активе 9 очков после 9 встреч.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина 29 сентября примут екатеринбургский "Урал". ЦСКА днем позднее на домашнем поле сыграет с калининградской "Балтикой".

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"Краснодар"

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"Крылья Советов"

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9

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"Зенит"

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8

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4

"Спартак"

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14

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"Динамо"

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15

16

14

2

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"Локомотив"

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4

3

2

15

15

14

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7

"Пари НН"

9

4

2

3

14

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"Урал"

9

4

2

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14

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ЦСКА

9

3

4

2

13

19

15

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10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Ростов"

9

2

3

4

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13

19

-6

12

"Оренбург"

9

2

2

5

8

10

16

-6

13

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

14

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

15

"Рубин"

8

1

3

4

6

9

18

-9

16

"Факел"

8

1

1

5

5

5

13

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Теги:
Российский футбол
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