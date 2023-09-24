ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 1:3

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 3:3 в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев голы забили Алексей Миронов (7-я минута) и Егор Голенков (12 и 50). У гостей отличились Келлвен (26), Федор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70). 22-летний Келлвен и 19-летний Файзуллаев забили первые голы в РПЛ, оба игрока перешли в ЦСКА в летнее трансферное окно.
23-летний Миронов также впервые отличился в матче РПЛ, он забил гол с расстояния в 31 метр. Впервые с ноября 2009 года голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол с дистанции более 30 метров. В предыдущий раз в его ворота дальним ударом забил нападающий казанского "Рубина" Александр Бухаров (0:2). "Ростов" забил гол с дистанции более 30 метров впервые с 2011 года.
ЦСКА набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" идет 11-м, имея в активе 9 очков после 9 встреч.
В следующем туре подопечные Валерия Карпина 29 сентября примут екатеринбургский "Урал". ЦСКА днем позднее на домашнем поле сыграет с калининградской "Балтикой".
1
"Краснодар"
9
6
3
0
21
14
3
11
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Зенит"
9
5
2
2
17
19
8
11
4
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
5
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
6
"Локомотив"
9
4
3
2
15
15
14
1
7
"Пари НН"
9
4
2
3
14
9
8
1
8
"Урал"
9
4
2
3
14
8
10
-2
9
ЦСКА
9
3
4
2
13
19
15
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
13
19
-6
12
"Оренбург"
9
2
2
5
8
10
16
-6
13
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
14
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
15
"Рубин"
8
1
3
4
6
9
18
-9
16
"Факел"
8
1
1
5
5
5
13
-8