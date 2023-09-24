Баскетболисты "Зенита" во второй раз подряд выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ

В финале петербуржцы обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского "Зенита" со счетом 85:83 обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходил на "ВТБ-Арене" в Москве.

В матче за третье место турецкий "Фенербахче" со счетом 82:80 победил "Пари Нижний Новгород". Во встрече за пятое место московский ЦСКА со счетом 87:91 проиграл турецкому "Бешикташу". В игре за седьмое место казанский УНИКС обыграл столичный МБА (83:64).

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. В 2021 году турнир выиграл ЦСКА, в прошлом сезоне победителем стал "Зенит". Лучшим результатом "Локомотива-Кубани" в Суперкубке Единой лиги ВТБ ранее было 4-е место в 2021 году.