Романцев считает, что уровень женского футбола сильно вырос

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России также отметил важность занятия футболом для развития детей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уровень женского футбола за последнее время значительно вырос, девушки в движении по полю не уступают мужчинам. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

"Если время будет, я приду посмотреть на женскую команду "Спартак". В мое время этого не было, для меня это экзотика, хотя, когда первые женские команды появились в России, мне было как-то немножко неудобно за девочек. Сейчас смотрю, насколько вырос женский футбол - это что-то! Я как-то включил телевизор, [смотрел] чемпионат мира, минут через пять только понял, что это женщины, потому что они и двигаются, и думают практически не хуже мужчин, сильно поднялся женский футбол", - отметил Романцев.

24 сентября Романцев стал почетным гостем суперфинала турнира "Чемпионат победителей" среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и без попечения родителей. На турнир заявлялись смешанные команды с участием мальчиков и девочек. Романцев оценил важность занятия футболом для развития детей.

"Футбол - командный вид спорта, у футболистов много друзей. Футбол все равно отплатит какой-то добротой, никто не пожалеет никогда, что занимался футболом, даже если не получится достичь больших успехов. Футбол оградит от очень плохих мыслей и очень плохих действий пацанов, а сейчас уже и девчонок", - заключил Романцев.