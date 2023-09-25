Мамиашвили: две сборные России по борьбе не выполнили задачу на чемпионате мира

В греко-римской борьбе россияне завоевали бронзовую медаль, в женской борьбе команда осталась без наград

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России и национальная команда по греко-римской борьбе не выполнили поставленную перед ними задачу на прошедшем чемпионате мира в Белграде. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершился 24 сентября. Российские борцы вольного стиля завоевали четыре награды (две золотые, одну серебряную и одну бронзовую) и заняли второе место в медальном зачете. В греко-римской борьбе россияне завоевали одну медаль - бронзовую, в женской борьбе команда не завоевала ни одной награды.

"Женская сборная и команда по греко-римской борьбе задачу на чемпионате мира не выполнили. Что касается вольной борьбы, там она была практически выполнена. Ребята прекрасно все понимают, не "бьют себя ушами по щекам", все знают, какая конкуренция, какой уровень подготовки людей, какие средства вкладывают, какая работа идет в странах, которые претендуют на участие в Олимпиаде. Этому надо соответствовать, но для начала надо определиться, чего мы хотим с Олимпийскими играми, надо прийти к единому мнению", - сказал Мамиашвили.

В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято. Также дискуссионным остается вопрос, стоит ли российским спортсменам участвовать в Играх и международных соревнованиях на предложенных условиях.