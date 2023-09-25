"Сибирь" прервала семиматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки

ТАСС, 25 сентября. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Сибирь-Арене" в присутствии 10 317 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Сушко (17-я минута), Николай Прохоркин (35) и Динар Хамидуллин (40). У проигравших дважды отличился Максим Джиошвили (8, 32).

"Сибирь" прервала победную серию "Динамо" из семи матчей. В предыдущий раз бело-голубые терпели поражение 7 сентября в домашней встрече с магнитогорским "Металлургом" (3:5).

"Динамо" провело 3500-й матч в высшем дивизионе чемпионата страны. Первая шайба Джиошвили стала 2500-й, забитой московской командой в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" поднялась на четвертое место, набрав 13 очков в 10 матчах. "Динамо" сохраняет лидерство на Западе, имея в активе 16 очков после 11 встреч. В следующем матче "Сибирь" 27 сентября примет петербургский СКА, "Динамо" 29 сентября примет омский "Авангард".

Ранее в понедельник СКА в гостях обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 2:1.