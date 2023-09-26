В CAS начнутся слушания по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой

Слушания пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный

ТАСС, 26 сентября. В Спортивном арбитражном суде (CAS) начнутся слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Они продлятся три или четыре дня, вердикт объявят через несколько недель или месяцев. На кону - титулы спортсменки во взрослом фигурном катании, включая олимпийское золото Пекина, которое она завоевала в составе команды.

Слушания пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

В деле участвуют Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Все три организации не согласились с январским решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Валиевой. Тогда фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но избежала серьезного наказания: дисциплинарный орган не нашел в ее действиях умысла - он постановил, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм не по ее вине. Валиева была лишена только завоеванного в декабре 2021 года титула чемпионки России, поскольку положительную пробу она сдала именно на этом турнире. Первое место перешло к Александре Трусовой.

РУСАДА оспорило решение своего независимого органа, поскольку считает, что наказание должно включать в себя выговор спортсменке или даже ограничиваться им. ISU настаивает на длительной дисквалификации Валиевой - от двух до четырех лет, но начиная со дня сдачи положительной пробы - с 25 декабря 2021 года. Если суд встанет на сторону международной федерации, то результаты спортсменки будут аннулированы, но срок ее дисквалификации истечет в конце текущего года при условии, что будет применено двухлетнее наказание. WADA требует максимального наказания - четырехлетней дисквалификации с аннулированием результатов.

Валиева, помимо упомянутой победы на чемпионате России, рискует лишиться золота чемпионата Европы, побед на первом и третьем этапах Гран-при России, серебряных медалей чемпионата России - 2023 и финала Гран-при России. Главное - у нее отнимут олимпийское золото за победу в командном турнире на Играх в Пекине. С большой вероятностью вместе с Валиевой медалей лишатся ее партнеры по олимпийской команде Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Решать судьбу золота будет ISU на основе решения CAS.

Валиева настаивает на невиновности. На ее стороне статус "защищенного лица", которым фигуристка наделена по причине того, что на момент допингового нарушения была несовершеннолетней - на Олимпиаде спортсменка выступала в 15-летнем возрасте. Этот статус упрощает доказательную базу: Валиевой не надо будет объяснять, как именно запрещенное вещество попало в ее организм, ответственность за нарушение можно будет перенести на окружение фигуристки. В пользу спортсменки говорит тот факт, что все ее допинг-пробы на Олимпиаде оказались чистыми, а триметазидин не помогает фигуристам улучшать спортивные результаты.

Судьи, история, мнения

Дело Валиевой будут рассматривать три арбитра - британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин (выбран стороной обвинения) и француз Матье Мезоннёв (с российской стороны). Позицию РУСАДА будет отстаивать британец Грэм Артур, имена адвокатов Валиевой и ISU не разглашались.

Информация о допинге у Валиевой должна была появиться до Олимпиады в Пекине, однако процесс проверки ее пробы затянулся. Тест был сделан в антидопинговой лаборатории Стокгольма с серьезной задержкой, которую шведская сторона объяснила массовым заражением сотрудников коронавирусом. В итоге результат декабрьской пробы стал известен только в феврале, уже после победы российских фигуристов в олимпийском командном турнире.

Рассмотрение дела в Швейцарии на фоне специальной военной операции на Украине, по мнению ряда экспертов, снижает шансы российской стороны на успех. В их числе президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения, - сказал Поздняков. - С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость CAS можно все меньше".