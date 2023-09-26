Вратарь Лантратов положительно оценивает конкуренцию с Сафоновым в сборной России

Голкипер отметил, что после работы с тренером Виталием Кафановым все игроки прибавляют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского "Локомотива" Илья Лантратов видит только положительные моменты в конкуренции с голкипером "Краснодара" Матвеем Сафоновым в сборной России по футболу. Об этом Лантратов рассказал ТАСС.

"Я думаю, что здесь даже добавить нечего, потому что все прекрасно знают [тренера вратарей сборной России] Виталия Витальевича [Кафанова], после работы с ним все прибавляют, двигаются в правильном направлении, - сказал Лантратов. - Прибавляют очень серьезно. Конкуренция с Матвеем Сафоновым? Класс, класс в конкуренции".

Сборная России провела сбор с 4 по 12 сентября. В состав были вызваны 49 игроков, первая группа провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), вторая, в которую вошел Лантратов, сыграла вничью с командой Катара (1:1). Футболист вышел на поле на 69-й минуте.

24 сентября "Локомотив" на выезде победил петербургский "Зенит" со счетом 2:1 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее французский нападающий Вильсон Изидор перешел в "Зенит" из "Локомотива" на правах аренды до конца сезона. "Не знаю, как проходило взаимодействие с Вильсоном Изидором, - отметил Лантратов. - Может быть, кто-то что-то обсудил с ним, я - нет. Не пересекся, не получилось. Будем надеяться, что в будущих матчах будем продолжать с такими же эмоциями и зарядом двигаться вперед".