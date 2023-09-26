Российский теннисист Хачанов впервые с 2018 года выиграл турнир ATP

В финале соревнований в китайском Чжухае спортсмен победил в двух сетах японца Ёсихито Нисиоку

ТАСС, 26 сентября. Россиянин Карен Хачанов обыграл японца Ёсихито Нисиоку в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:2), 6:1 в пользу Хачанова, получившего на турнире первый номер посева. У Нисиоки был восьмой номер. Хачанов выиграл соревнования под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже.

На турнире в Чжухае Хачанов одержал первые с июня победы в матчах одиночного разряда. После поражения 6 июня от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Roland Garros он снялся с Уимблдона из-за травмы. На корт россиянин вернулся в августе - сыграл два матча парного разряда на турнире ATP серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). На своем следующем турнире - US Open - Хачанов проиграл в первом круге.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и теперь является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

27 сентября Нисиоке исполнится 28 лет, в мировом рейтинге он занимает 46-ю позицию. На счету японца две победы на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.