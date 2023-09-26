Чеферин официально подтвердил отстранение взрослых российских сборных до окончания СВО

Во вторник исполком УЕФА принял решение допустить до международных соревнований российские сборные, в которых играют футболисты не старше 17 лет

ТАСС, 26 сентября. Взрослые российские футбольные сборные будут по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах до окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

26 сентября исполком УЕФА принял решение допустить до участия в международных соревнованиях российские сборные, в которых играют футболисты не старше 17 лет.

"Продолжающееся отстранение российских взрослых команд отражает стремление УЕФА выступить против насилия и агрессии. УЕФА полон решимости сохранять эту позицию до тех пор, пока не закончатся военные действия и мир не будет восстановлен. Но запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их. Предоставляя возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и лучшим будущим", - сказал Чеферин.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 17 сентября Чеферин в интервью сербскому телеканалу Sport Klub заявил, что российские сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА только после окончания СВО. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков воздержался от комментариев того заявления, усомнившись в достоверности публикации в СМИ.