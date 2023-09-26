Жамнов заявил, что хоккеистам не всегда бывает просто разобраться с изменениями в правилах

"Спартак" во вторник проиграл "Сочи" со счетом 3:2, департамент судейства КХЛ признал ошибочным решение засчитать одну из шайб в ворота красно-белых

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что команде не всегда бывает просто разобраться в судейских новшествах, которые Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представляет перед каждым сезоном. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 2:3. Вторая шайба в ворота хозяев была заброшена после свистка. Посмотрев видеоповтор, судьи приняли решение засчитать взятие ворот. Позднее департамент судейства КХЛ признал, что судья ошибся, засчитав гол в ворота "Спартака".

"Это игровой момент, его уже не изменить. Столько много трактовок, и судейский корпус нам сам это не все может объяснить. Столько много новшеств, иногда это работает, иногда - нет. Мы знаем эти все новые трактовки, но все их по-разному объясняют", - сказал Жамнов.

После матча с "Сочи" "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 11 матчах.