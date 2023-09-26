Судьи ошибочно засчитали гол "Сочи" в ворота "Спартака" в матче КХЛ

Встреча завершилась победой сочинцев со счетом 3:2

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Департамент судейства Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвал ошибочным решение арбитров засчитать вторую шайбу "Сочи" в ворота "Спартака" в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой "Сочи" со счетом 3:2. Вторая шайба в ворота хозяев была заброшена после свистка. Посмотрев видеоповтор, судьи приняли решение засчитать взятие ворот.

"На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот, произведенное игроком команды "Сочи" Данилой Галенюком. Данная ситуация не попадает под пункт 2 правила 31: "Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло". Данное взятие ворот не может быть засчитано, лига дополнительно рассмотрит данный эпизод", - говорится в заявлении.

"Сочи" набрал 14 очков после 10 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 13 очками в 11 играх располагается на пятой строчке.