Соловейчик: в женском дзюдо наиболее активно развиваются легкие весовые категории

Глава Федерации дзюдо России добавил, что есть сложности в средней и тяжелой весовых категориях

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Рост уровня мастерства в женском дзюдо наиболее заметен в легких весовых категориях. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик во время чемпионата страны в Кемерове.

"Мужчины себя чувствуют увереннее на международных этапах, но конкуренция везде высокая, - сказал Соловейчик. - Женское дзюдо развивается, особенно легкие весовые категории. Они добавляют с каждым соревнованием и это отмечают все, а не только мы".

Он добавил, что есть сложности в средней и тяжелой весовых категориях, но там видна положительная динамика. "Я надеюсь, за этот год мы не только наберем рейтинговые очки, но и повысим мастерство наших спортсменов, и в итоге достойно выступим на Олимпийских играх", - сказал Соловейчик.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на "Кузбасс-Арене". В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.