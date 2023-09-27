РФС обсудит с УЕФА условия и детали участия юниорских команд в соревнованиях

В организации назвали последнее решение УЕФА важным шагом к возвращению России к официальным международным матчам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обсудит с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) детали участия юниорских сборных в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Допуск российских юниорских сборных - важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам, - говорится в заявлении. - В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям".

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.