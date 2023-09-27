Комиссия РПЛ допустила сочинский стадион "Фишт" к проведению матчей

В начале сентября комиссия рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на арене для восстановления газона

ТАСС, 27 сентября. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей допустила "Фишт" - домашний стадион клуба "Сочи" - к проведению матчей. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

"В запланированные сроки удалось провести реновацию футбольного газона, который теперь отвечает стандарту Российского футбольного союза", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что запланированный на 4 октября матч пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России между "Сочи" и "Оренбургом" состоится на стадионе. 7 октября стадион примет матч 11-го тура РПЛ между "Сочи" и петербургским "Зенитом".

В начале сентября комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на арене для восстановления газона. 7 сентября бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило перенос матча восьмого тура РПЛ между "Сочи" и столичным "Спартаком" в Москву. Встреча прошла на "Открытие банк - Арене", Сочи примет матч второго круга между командами.