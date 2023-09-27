"Ротор" обыграл "Аланию" и вышел в пятый раунд Кубка России по футболу

Волгоградский клуб победил со счетом 1:0

ТАСС, 27 сентября. Волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 обыграл владикавказскую "Аланию" в матче четвертого круга "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Волгограде.

Единственный мяч на 70-й минуте забил Ризван Ахмедханов.

"Алания" выступает в Мелбет - Первой лиге, "Ротор" является командой Леон - Второй лиги. "Алания" играла в финале Кубка России в 2011 году и уступила московскому ЦСКА (1:2). "Ротор" был участником решающего матча в 1995 году, волгоградская команда уступила столичному "Динамо" (0:0, 7:8 по пенальти).

В 1995 году "Алания" стала чемпионом России. В 1992 и 1996 годах команда была серебряным призером турнира. "Ротор" дважды выигрывал серебряные медали чемпионата (1993, 1997) и один раз бронзовые (1996).

В других матчах четвертого круга владивостокское "Динамо" обыграло "Тюмень" (2:0), "СКА-Хабаровск" был сильнее саратовского "Сокола" (1:1, 4:2 по пенальти), тольяттинский "Акрон" со счетом 6:1 разгромил "Рязань", "Биолог-Новокубанск" из поселка Прогресс (Краснодарский край) уступил новороссийскому "Черноморцу" (1:2), "Форте" из Таганрога оказался сильнее махачкалинского "Динамо" (1:0). Пермский "Амкар" переиграл краснодарскую "Кубань" (1:1, 4:2 по пенальти), ярославский "Шинник" победил брянское "Динамо" (3:1), астраханский "Волгарь" был сильнее команды "Знамя Труда" из города Орехово-Зуево (3:1). Нижнекамский "Нефтехимик" разгромил "СКА-Ростов" (3:0), "Камаз" из Набережных Челнов обыграл "Ленинградец" (1:0), красноярский "Енисей" был сильнее команды "Луки-Энергия" из города Великие Луки (2:1), тульский "Арсенал" с таким же счетом победил раменский "Леон Сатурн". Московская "Родина" со счетом 3:1 обыграла ивановский "Текстильщик".

Во вторник "Уфа" обыграла столичное "Торпедо" (1:1, 8:7 по пенальти). 18 сентября пройдет матч между московским клубом Медиалиги 2Drots и подмосковными "Химками". Жеребьевка пятого раунда "пути регионов" Кубка России состоится позднее. Матчи пройдут 17-19 октября.

О Кубке России

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).