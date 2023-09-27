27 сентября, 18:54
КХЛ

"Локомотив" впервые с 2018 года обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославской команды

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов (25-я минута), Ярослав Лихачев (45) и Максим Шалунов (60). У проигравших отличился Алексей Бывальцев (13).

"Локомотив" обыграл "Автомобилист" впервые с 3 января 2018 года, тогда ярославская команда одержала гостевую победу (6:5). После этого "Автомобилист" выиграл у "Локомотива" 9 матчей подряд. Ярославцы прервали серию из пяти домашних поражений от "Автомобилиста" кряду. Последний раз на своем льду они побеждали екатеринбургскую команду в сентябре 2017 года (3:2).

"Локомотив" набрал 16 очков после 11 матчей и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 14 очками в 12 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", "Автомобилист" примет "Адмирал" из Владивостока. Встречи пройдут 30 сентября.

В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:3 обыграл челябинский "Трактор", нижнекамский "Нефтехимик" был сильнее хабаровского "Амура" (3:2 по буллитам), пекинский "Куньлунь Ред Стар" переиграл магнитогорский "Металлург" (3:2 по буллитам). Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл новосибирскую "Сибирь", одержав четвертую победу подряд. 20-летний вратарь СКА Артемий Плешков во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы. "Сибирь" прервала серию из четырех побед кряду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Торпедо

10

8

0

0

0

1

1

37-22

17

2

Локомотив

11

7

1

0

0

0

3

28-21

16

3

Динамо М

11

6

2

0

0

0

3

37-24

16

4

Сочи

10

6

1

0

0

0

3

32-28

14

5

Спартак

11

5

1

0

0

1

4

39-35

13

6

СКА

11

6

0

0

0

0

5

25-18

12

7

Куньлунь РС

12

3

1

2

0

0

6

25-35

12

8

Северсталь

9

4

0

1

0

1

3

33-31

11

9

Динамо Мн

10

3

1

0

0

1

5

32-31

9

10

ЦСКА

11

3

1

0

0

1

6

24-28

9

11

Витязь

11

0

0

1

0

1

9

18-41

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

12

5

1

1

2

1

2

34-32

17

2

Лада

11

6

0

0

0

2

3

26-20

14

3

Ак Барс

10

5

2

0

0

0

3

35-25

14

4

Автомобилист

12

5

1

0

1

1

4

28-22

14

5

Сибирь

11

4

1

1

1

0

4

24-29

13

6

Салават Юлаев

10

5

1

0

0

0

4

25-20

12

7

Трактор

12

4

1

0

0

2

5

26-31

12

8

Авангард

9

3

2

0

0

1

3

24-24

11

9

Барыс

10

2

1

0

1

2

4

33-35

9

10

Амур

10

2

0

1

2

1

4

20-28

9

11

Нефтехимик

11

1

1

1

0

2

6

24-45

8

12

Адмирал

9

2

0

0

1

1

5

23-27

6

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация