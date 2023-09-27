"Локомотив" впервые с 2018 года обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославской команды

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов (25-я минута), Ярослав Лихачев (45) и Максим Шалунов (60). У проигравших отличился Алексей Бывальцев (13).

"Локомотив" обыграл "Автомобилист" впервые с 3 января 2018 года, тогда ярославская команда одержала гостевую победу (6:5). После этого "Автомобилист" выиграл у "Локомотива" 9 матчей подряд. Ярославцы прервали серию из пяти домашних поражений от "Автомобилиста" кряду. Последний раз на своем льду они побеждали екатеринбургскую команду в сентябре 2017 года (3:2).

"Локомотив" набрал 16 очков после 11 матчей и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 14 очками в 12 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", "Автомобилист" примет "Адмирал" из Владивостока. Встречи пройдут 30 сентября.

В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:3 обыграл челябинский "Трактор", нижнекамский "Нефтехимик" был сильнее хабаровского "Амура" (3:2 по буллитам), пекинский "Куньлунь Ред Стар" переиграл магнитогорский "Металлург" (3:2 по буллитам). Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл новосибирскую "Сибирь", одержав четвертую победу подряд. 20-летний вратарь СКА Артемий Плешков во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы. "Сибирь" прервала серию из четырех побед кряду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 10 8 0 0 0 1 1 37-22 17 2 Локомотив 11 7 1 0 0 0 3 28-21 16 3 Динамо М 11 6 2 0 0 0 3 37-24 16 4 Сочи 10 6 1 0 0 0 3 32-28 14 5 Спартак 11 5 1 0 0 1 4 39-35 13 6 СКА 11 6 0 0 0 0 5 25-18 12 7 Куньлунь РС 12 3 1 2 0 0 6 25-35 12 8 Северсталь 9 4 0 1 0 1 3 33-31 11 9 Динамо Мн 10 3 1 0 0 1 5 32-31 9 10 ЦСКА 11 3 1 0 0 1 6 24-28 9 11 Витязь 11 0 0 1 0 1 9 18-41 3