"Локомотив" впервые с 2018 года обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов (25-я минута), Ярослав Лихачев (45) и Максим Шалунов (60). У проигравших отличился Алексей Бывальцев (13).
"Локомотив" обыграл "Автомобилист" впервые с 3 января 2018 года, тогда ярославская команда одержала гостевую победу (6:5). После этого "Автомобилист" выиграл у "Локомотива" 9 матчей подряд. Ярославцы прервали серию из пяти домашних поражений от "Автомобилиста" кряду. Последний раз на своем льду они побеждали екатеринбургскую команду в сентябре 2017 года (3:2).
"Локомотив" набрал 16 очков после 11 матчей и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 14 очками в 12 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", "Автомобилист" примет "Адмирал" из Владивостока. Встречи пройдут 30 сентября.
В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:3 обыграл челябинский "Трактор", нижнекамский "Нефтехимик" был сильнее хабаровского "Амура" (3:2 по буллитам), пекинский "Куньлунь Ред Стар" переиграл магнитогорский "Металлург" (3:2 по буллитам). Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл новосибирскую "Сибирь", одержав четвертую победу подряд. 20-летний вратарь СКА Артемий Плешков во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы. "Сибирь" прервала серию из четырех побед кряду.
1
Торпедо
10
8
0
0
0
1
1
37-22
17
2
Локомотив
11
7
1
0
0
0
3
28-21
16
3
Динамо М
11
6
2
0
0
0
3
37-24
16
4
Сочи
10
6
1
0
0
0
3
32-28
14
5
Спартак
11
5
1
0
0
1
4
39-35
13
6
СКА
11
6
0
0
0
0
5
25-18
12
7
Куньлунь РС
12
3
1
2
0
0
6
25-35
12
8
Северсталь
9
4
0
1
0
1
3
33-31
11
9
Динамо Мн
10
3
1
0
0
1
5
32-31
9
10
ЦСКА
11
3
1
0
0
1
6
24-28
9
11
Витязь
11
0
0
1
0
1
9
18-41
3
1
Металлург
12
5
1
1
2
1
2
34-32
17
2
Лада
11
6
0
0
0
2
3
26-20
14
3
Ак Барс
10
5
2
0
0
0
3
35-25
14
4
Автомобилист
12
5
1
0
1
1
4
28-22
14
5
Сибирь
11
4
1
1
1
0
4
24-29
13
6
Салават Юлаев
10
5
1
0
0
0
4
25-20
12
7
Трактор
12
4
1
0
0
2
5
26-31
12
8
Авангард
9
3
2
0
0
1
3
24-24
11
9
Барыс
10
2
1
0
1
2
4
33-35
9
10
Амур
10
2
0
1
2
1
4
20-28
9
11
Нефтехимик
11
1
1
1
0
2
6
24-45
8
12
Адмирал
9
2
0
0
1
1
5
23-27
6