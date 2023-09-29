Мяч, ауты и признание. Чем мини-футбол отличается от футзала

Дисциплины отличаются в основном двумя моментами - способом ввода мяча из аута и самим игровым снарядом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Часто болельщики задаются вопросом, как правильно - мини-футбол или футзал, полагая, что это один и тот же вид спорта. Однако это две разные дисциплины, ТАСС рассказывает об их различиях.

Главное отличие - мини-футбол признан Международной федерацией футбола (ФИФА), которая устанавливает правила и проводит международные турниры по этому виду спорта. Правда, отдельной международной федерации по мини-футболу нет, все виды футбола находятся под юрисдикцией ФИФА. Существует также Всемирная ассоциация футзала (AMF), но она не зависит от ФИФА и проводит свои соревнования.

Игра, похожая на мини-футбол и футзал, была придумана Хуаном Чериани в 1930 году в Уругвае. Поначалу матчи проводились на любых покрытиях. Правила были построены на основе нескольких игр: футболе (играть всеми частями тела, кроме рук), баскетболе (количество человек в команде и время матча), водном поло (правила вратарей) и гандболе (размеры поля и ворот). Игра стала очень популярна в Уругвае в преддверии первого чемпионата мира по футболу, позднее она начала распространяться по другим странам Южной Америки. Однако у нее не было целостного свода правил, они появились и были приняты на международном уровне в 1956 году. В 1965 году была создана Южноамериканская конфедерация футзала, в которую вошли Уругвай, Бразилия, Парагвай, Перу и Аргентина. Турнир организации вызвал большой интерес у СМИ, а журналист Хосе Инглез дал название игре "футзал", а после оно было утверждено.

В 1971 году была создана Международная федерация футбола в залах (FIFUSA), стали проводиться первые чемпионаты мира по футзалу. ФИФА позднее пробовала объединиться с коллегами, однако этого не произошло. В 1985 году FIFUSA зарегистрировала слово "футзал" в Испании, из-за чего ФИФА организовала свои соревнования по этому виду спорта. Позднее международная федерация не раз пробовала договориться с FIFUSA об объединении, однако общих точек соприкосновения найти не удалось. До сих пор проводятся разные соревнования под разными федерациями, из-за чего отличаются и правила. Единственное, что изменилось за время, так это название FIFUSA, которая сейчас зовется Всемирной ассоциацией футзала.

Хороший шанс для объединения двух организаций был в 1990 году. Тогда FIFUSA прекратила существование из-за экономических проблем, в тот год на замену организации была создана Панамериканская конфедерация футзала. В 2000 году она подписала соглашение с ФИФА, однако договор не был успешным, из-за чего члены Панамериканской конфедерации футзала создали новую спортивную ассоциацию. А в 2002 году была основана AMF.

Правила игры

ФИФА на каждый сезон закрепляет правила мини-футбола, которые устанавливаются для всех членов федераций, входящих в организацию. Регламенты правил в мини-футболе доступны в открытом доступе на сайте федерации. Футзал в этом плане немного закрыт, так как общие правила не представлены в открытых источниках. Тем не менее правила по обоим видам спорта очень схожи, например, это касается площадки и количества игроков. Что касается поля, то оно должно быть в виде ровной и гладкой поверхности, которая состоит из дерева или искусственного материала, ее общая площадь обычно - 40х20 м. В каждой команде выступают четыре полевых игрока и один вратарь.

Футзал и мини-футбол отличаются в большей степени только двумя моментами. В мини-футболе аут исполняют ногой, в футзале принято вводить мяч в игру с рук. ФИФА в правилах отмечает, что мяч в мини-футболе должен быть диаметром от 62 см до 64 см и весом от 400 г до 440 г, футбольный снаряд не должен отскакивать выше 65 см после первого удара от земли. В футзале диаметр мяча составляет 50-55 см, а вес - 550-600 г.

Также есть отличия в самих правилах во время игры. В футзале с вратарем можно разыгрывать мяч сколько угодно раз. В мини-футболе с 2010 года закрепили тот факт, что вратарю на своей половине поля можно отдать мяч только один раз. Второй раз можно отдать после касания соперника.

С 2010 года в мини-футболе также появились подкаты, которые ранее были запрещены. Изначально их можно было делать только в футзале, так как вид спорта очень контактный. В мини-футболе при попытке совершить подкат давалась желтая карточка. Теперь подкаты разрешены и в мини-футболе.

В России также есть разделение на футзал и мини-футбол, но второй закреплен в Российском футбольном союзе (РФС) и Всероссийском реестре видов спорта Министерства спорта РФ. В 2010 году футзал был исключен из реестра. В стране существует Ассоциация мини-футбола России, которая признана РФС. По мини-футболу проводятся чемпионат, Кубок и Суперкубок России. При этом соревнования по футзалу также проводятся в России под эгидой Межрегиональной федерации футбола в залах.

Похожий вид спорта в "Играх будущего"

В 2024 году в Казани пройдут первые "Игры будущего", которые объединяют в соревнованиях физическую и виртуальную силы. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Одной из дисциплин станет фиджитал-футбол. Команды сначала соревнуются в футбольном симуляторе на приставке. После этого проверяют свои силы в похожем на мини-футбол и футзал виде спорта. В каждой команде выступают пять игроков, матч проходит на площадке с искусственным газоном, но у поля нет окончания, вокруг него построены борты, то есть игра проходит без аутов. Если мяч вылетает за борт, то он вводится ногой. Матч проходит в два тайма по 10 минут.