В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что данный вариант еще возможен, но это одна из дорог возвращения клубов и сборных на международную арену

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) еще возможен, но организация не шантажировала этим Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не планирует этого делать. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. При этом в УЕФА сообщили, что остальные сборные вернутся к соревнованиям после завершения конфликта на Украине.

"Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос, - сказал Митрофанов. - Мы же не пытаемся давить на УЕФА - либо так, либо мы в Азию. Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт, пути этого возвращения. Конечно, возвращаться нужно. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола (ФИФА) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях. Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Поэтому перейти в Азию ради перехода в Азию - такой цели у нас никогда не было".

"Подход "нас здесь не любят, давайте уйдем куда-нибудь еще" неправильный, не так работает эта система, потому что есть решение, которое принято на уровне ФИФА. Это не вопрос перехода в Азию, а вопрос возвращения сборных и клубов к официальным играм, вот вопрос, который мы решаем. Переход в Азию, если не будет возможности договориться с УЕФА, - вариант его решения. В УЕФА говорили, что если они не увидят никаких возможностей и перспектив по возвращению РФС, тогда будут разговоры о каком-либо переходе", - добавил Митрофанов.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.