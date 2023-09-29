Шахматист Карякин напишет диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук

Гроссмейстер стал соискателем кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Гроссмейстер Сергей Карякин подготовит в Уральском институте управления - филиале РАНХиГС диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Об этом сообщил директор учебного заведения Олег Гущин в своем телеграм-канале.

"Представляю вам нового соискателя кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС - российского гроссмейстера Сергея Карякина. Он будет готовить у нас диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук", - написал Гущин.

Научным руководителем Карякина станет заведующая кафедрой, профессор Наталия Чевтаева. "Сегодня Сергей написал заявление, сдал необходимые документы. Уверен, что он подготовит блестящую диссертацию", - добавил Гущин.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Россиянин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован Международной федерации шахмат на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.