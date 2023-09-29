Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России

ТАСС, 29 сентября. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) большинством голосов проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом сообщает пресс-служба МПК.
Членство ПКР приостановлено на два года. Также ПКР запрещено организовывать любые спортивные мероприятия с участием других членов МПК.
"Генеральная ассамблея МПК проголосовала 90 голосами против 56 за приостановку членства ПКР за нарушение конституционных обязательств членства", - говорится в заявлении МПК. Шестеро участников воздержались от голосования.
Ранее в пятницу генассамблея МПК в Бахрейне не поддержала решение полностью лишить ПКР членства в организации.
В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.