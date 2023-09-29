29 сентября, 13:03
Летние паралимпийские виды спорта

Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России

Ранее генассамблея отказалась полностью исключить ПКР из организации

ТАСС, 29 сентября. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) большинством голосов проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Членство ПКР приостановлено на два года. Также ПКР запрещено организовывать любые спортивные мероприятия с участием других членов МПК.

"Генеральная ассамблея МПК проголосовала 90 голосами против 56 за приостановку членства ПКР за нарушение конституционных обязательств членства", - говорится в заявлении МПК. Шестеро участников воздержались от голосования.

Ранее в пятницу генассамблея МПК в Бахрейне не поддержала решение полностью лишить ПКР членства в организации.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.

  

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Летние паралимпийские виды спорта
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