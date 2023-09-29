Журова назвала "показухой" решение Международного паралимпийского комитета по россиянам

В пятницу генеральная ассамблея МПК проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по статусу Паралимпийского комитета России (ПКР) является декоративным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу генеральная ассамблея МПК проголосовала за приостановку членства ПКР, однако российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

"Они пытаются свои поступки завуалировать вещами, говорить, что они вроде бы про спорт, - сказала Журова. - Они везде говорили о достижениях, как они научили нас заботиться о людях с ограниченными возможностями. А сейчас сами наносят удар по этой теме, это, конечно, бесчеловечно. По сути, это показуха".

"Пока не понимаю, стоит ли участвовать в нейтральном статусе. Может, они заставят или не заставят подписывать что-то. Или как сейчас с УЕФА, когда страны начали бойкотировать, а некоторые организаторы говорят, что не пустят в страну. Должны быть гарантии, а их никто не дает", - добавила олимпийская чемпионка.

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Ряд национальных футбольных федераций заявили, что не будут играть с российскими командами. Организаторы чемпионата Европы 2024 года по футболу в Швеции среди девушек до 17 лет сообщили, что не допустят российскую команду до участия в турнире.