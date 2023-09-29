Софья Великая рассказала о задачах проекта "Самая спортивная девушка России"

В финал проекта попадут участницы, набравшие максимальное количество баллов по нормативам ГТО

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Основными задачами проекта "Самая спортивная девушка России" станут пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом, а также спортивное и духовное воспитание молодежи. Об этом рассказала амбассадор проекта, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба Министерства спорта России.

Конкурс "Самая спортивная девушка России" стартует в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке Минспорта. В спортивных тренировках и мастер-классах будут участвовать девушки от 18 лет, самым важным критерием оценки в финале станет выполнение нормативов ГТО.

"Основные задачи проекта "Самая спортивная девушка России" - пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом, а также спортивное и духовное воспитание молодежи. Именно выполнение нормативов ГТО дает объективную оценку участницам. Такие условия стимулируют их добиваться успеха, преодолевая трудности, закаляя тело и дух, становиться лучшей версией себя", - сказала Великая.

Конкурс будет проходить в формате реалити-шоу. Первым этапом станут отборочные туры в Санкт-Петербурге и Москве, которые пройдут 30 сентября и 1 октября соответственно, принять участие в отборе смогут девушки из любого города. Отобранным участницам предстоит пройти подготовку к выполнению нормативов ГТО. Финал пройдет в Москве, в него попадут набравшие максимальное количество баллов по ГТО.

Финал проекта будет представлять собой спортивно-танцевальное шоу. В жюри войдут титулованные спортсмены, представители органов власти, телеведущие, актеры. Мероприятия комплекса ГТО проходят при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".