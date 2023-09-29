29 сентября, 18:00
Футбол в России

"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

По ходу матча хозяева проигрывали со счетом 0:2, в составе команды из Ростова-на-Дону голами отметились Максим Осипенко (33-я минута, с пенальти) и Илья Вахания (47). У гостей отличились Гильерме Шеттине (4) и Андрей Егорычев (17). На 79-й минуте Егорычев получил красную карточку.

В текущем сезоне "Ростов" и "Урал" играют в одной группе в Фонбет - Кубке России. Команды провели один матч, победу в нем одержал "Урал" (1:0).

"Урал" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти матчей (две ничьих, три поражения), в последний раз екатеринбуржцы выигрывали 19 августа в матче с калининградской "Балтикой" (1:0). Безвыигрышная серия "Ростова" в РПЛ составляет шесть матчей (три ничьих, три поражения), предыдущую победу ростовчане одержали 12 августа над казанским "Рубином" (3:0).

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает 11-е место, набрав 10 очков, "Урал" с 15 очками идет седьмым.

В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Краснодаром", "Урал" примет московский "Локомотив". Обе встречи пройдут 7 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

9

6

3

0

21

14

3

11

2

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

3

"Зенит"

9

5

2

2

17

19

8

11

4

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

5

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

6

"Локомотив"

9

4

3

2

15

15

14

1

7

"Урал"

10

4

3

3

15

10

12

-2

8

"Пари НН"

9

4

2

3

14

9

8

1

9

ЦСКА

9

3

4

2

13

19

15

4

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

12

"Рубин"

9

2

3

4

9

10

18

-8

13

"Оренбург"

9

2

2

5

8

10

16

-6

14

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

15

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

16

"Факел"

9

1

2

6

5

5

14

-9

  

Теги:
Российский футбол
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