"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

По ходу матча хозяева проигрывали со счетом 0:2, в составе команды из Ростова-на-Дону голами отметились Максим Осипенко (33-я минута, с пенальти) и Илья Вахания (47). У гостей отличились Гильерме Шеттине (4) и Андрей Егорычев (17). На 79-й минуте Егорычев получил красную карточку.

В текущем сезоне "Ростов" и "Урал" играют в одной группе в Фонбет - Кубке России. Команды провели один матч, победу в нем одержал "Урал" (1:0).

"Урал" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти матчей (две ничьих, три поражения), в последний раз екатеринбуржцы выигрывали 19 августа в матче с калининградской "Балтикой" (1:0). Безвыигрышная серия "Ростова" в РПЛ составляет шесть матчей (три ничьих, три поражения), предыдущую победу ростовчане одержали 12 августа над казанским "Рубином" (3:0).

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает 11-е место, набрав 10 очков, "Урал" с 15 очками идет седьмым.

В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Краснодаром", "Урал" примет московский "Локомотив". Обе встречи пройдут 7 октября.