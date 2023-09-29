"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
По ходу матча хозяева проигрывали со счетом 0:2, в составе команды из Ростова-на-Дону голами отметились Максим Осипенко (33-я минута, с пенальти) и Илья Вахания (47). У гостей отличились Гильерме Шеттине (4) и Андрей Егорычев (17). На 79-й минуте Егорычев получил красную карточку.
В текущем сезоне "Ростов" и "Урал" играют в одной группе в Фонбет - Кубке России. Команды провели один матч, победу в нем одержал "Урал" (1:0).
"Урал" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти матчей (две ничьих, три поражения), в последний раз екатеринбуржцы выигрывали 19 августа в матче с калининградской "Балтикой" (1:0). Безвыигрышная серия "Ростова" в РПЛ составляет шесть матчей (три ничьих, три поражения), предыдущую победу ростовчане одержали 12 августа над казанским "Рубином" (3:0).
В турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает 11-е место, набрав 10 очков, "Урал" с 15 очками идет седьмым.
В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Краснодаром", "Урал" примет московский "Локомотив". Обе встречи пройдут 7 октября.
1
"Краснодар"
9
6
3
0
21
14
3
11
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Зенит"
9
5
2
2
17
19
8
11
4
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
5
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
6
"Локомотив"
9
4
3
2
15
15
14
1
7
"Урал"
10
4
3
3
15
10
12
-2
8
"Пари НН"
9
4
2
3
14
9
8
1
9
ЦСКА
9
3
4
2
13
19
15
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
12
"Рубин"
9
2
3
4
9
10
18
-8
13
"Оренбург"
9
2
2
5
8
10
16
-6
14
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
15
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
16
"Факел"
9
1
2
6
5
5
14
-9