Московское "Динамо" разгромило "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:0

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над омским "Авангардом" со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 022 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (8-я минута), Бреннан Менелл (28), Максим Джиошвили (32), Никита Гусев (37, 41) и Эрик О'Делл (40).

"Авангард" потерпел четвертое поражение подряд, в предыдущий раз омская команда побеждала 16 сентября в игре с нижнекамским "Нефтехимиком" (5:1).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 18 очков в 12 матчах, у лидирующего нижегородского "Торпедо" на одно очко больше. "Авангард" идет восьмым на Востоке, в активе омичей 11 очков по итогам 10 игр.

В следующем матче "Динамо" 2 октября примет "Куньлунь". Следующим соперником "Авангарда" также станет китайская команда, встреча пройдет 1 октября в Мытищах.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл уфимский "Салават Юлаев" (1:0), хабаровский "Амур" на выезде оказался сильнее "Куньлуня" (2:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 11 8 1 0 0 1 1 39-23 19 2 Динамо М 12 7 2 0 0 0 3 43-24 18 3 Локомотив 11 7 1 0 0 0 3 28-21 16 4 Спартак 12 6 1 0 0 1 4 44-38 15 5 Сочи 11 6 1 0 0 0 4 33-35 14 6 СКА 11 6 0 0 0 0 5 25-18 12 7 Куньлунь РС 13 3 1 2 0 0 7 25-37 12 8 ЦСКА 12 4 1 0 0 1 6 31-29 11 9 Северсталь 10 4 0 1 0 1 4 36-36 11 10 Динамо Мн 10 3 1 0 0 1 5 32-31 9 11 Витязь 12 0 1 1 0 1 9 19-41 5