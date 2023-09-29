29 сентября, 18:25,
обновлено 29 сентября, 18:58
КХЛ

Московское "Динамо" разгромило "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:0

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над омским "Авангардом" со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 022 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (8-я минута), Бреннан Менелл (28), Максим Джиошвили (32), Никита Гусев (37, 41) и Эрик О'Делл (40).

"Авангард" потерпел четвертое поражение подряд, в предыдущий раз омская команда побеждала 16 сентября в игре с нижнекамским "Нефтехимиком" (5:1).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 18 очков в 12 матчах, у лидирующего нижегородского "Торпедо" на одно очко больше. "Авангард" идет восьмым на Востоке, в активе омичей 11 очков по итогам 10 игр.

В следующем матче "Динамо" 2 октября примет "Куньлунь". Следующим соперником "Авангарда" также станет китайская команда, встреча пройдет 1 октября в Мытищах.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл уфимский "Салават Юлаев" (1:0), хабаровский "Амур" на выезде оказался сильнее "Куньлуня" (2:0). 

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Торпедо

11

8

1

0

0

1

1

39-23

19

2

Динамо М

12

7

2

0

0

0

3

43-24

18

3

Локомотив

11

7

1

0

0

0

3

28-21

16

4

Спартак

12

6

1

0

0

1

4

44-38

15

5

Сочи

11

6

1

0

0

0

4

33-35

14

6

СКА

11

6

0

0

0

0

5

25-18

12

7

Куньлунь РС

13

3

1

2

0

0

7

25-37

12

8

ЦСКА

12

4

1

0

0

1

6

31-29

11

9

Северсталь

10

4

0

1

0

1

4

36-36

11

10

Динамо Мн

10

3

1

0

0

1

5

32-31

9

11

Витязь

12

0

1

1

0

1

9

19-41

5

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

13

6

1

1

2

1

2

35-32

19

2

Лада

12

6

0

0

0

3

3

26-21

15

3

Ак Барс

11

5

2

0

0

1

3

36-27

15

4

Автомобилист

12

5

1

0

1

1

4

28-22

14

5

Сибирь

11

4

1

1

1

0

4

24-29

13

6

Салават Юлаев

11

5

1

0

0

0

5

25-21

12

7

Трактор

12

4

1

0

0

2

5

26-31

12

8

Авангард

10

3

2

0

0

1

4

24-30

11

9

Амур

11

3

0

1

2

1

4

22-28

11

10

Барыс

11

2

1

0

2

2

4

35-38

10

11

Адмирал

10

2

0

1

1

1

5

26-29

8

12

Нефтехимик

11

1

1

1

0

2

6

24-45

8

  

Теги:
КХЛ
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