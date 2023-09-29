Московское "Динамо" разгромило "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над омским "Авангардом" со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 022 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (8-я минута), Бреннан Менелл (28), Максим Джиошвили (32), Никита Гусев (37, 41) и Эрик О'Делл (40).
"Авангард" потерпел четвертое поражение подряд, в предыдущий раз омская команда побеждала 16 сентября в игре с нижнекамским "Нефтехимиком" (5:1).
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 18 очков в 12 матчах, у лидирующего нижегородского "Торпедо" на одно очко больше. "Авангард" идет восьмым на Востоке, в активе омичей 11 очков по итогам 10 игр.
В следующем матче "Динамо" 2 октября примет "Куньлунь". Следующим соперником "Авангарда" также станет китайская команда, встреча пройдет 1 октября в Мытищах.
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл уфимский "Салават Юлаев" (1:0), хабаровский "Амур" на выезде оказался сильнее "Куньлуня" (2:0).
1
Торпедо
11
8
1
0
0
1
1
39-23
19
2
Динамо М
12
7
2
0
0
0
3
43-24
18
3
Локомотив
11
7
1
0
0
0
3
28-21
16
4
Спартак
12
6
1
0
0
1
4
44-38
15
5
Сочи
11
6
1
0
0
0
4
33-35
14
6
СКА
11
6
0
0
0
0
5
25-18
12
7
Куньлунь РС
13
3
1
2
0
0
7
25-37
12
8
ЦСКА
12
4
1
0
0
1
6
31-29
11
9
Северсталь
10
4
0
1
0
1
4
36-36
11
10
Динамо Мн
10
3
1
0
0
1
5
32-31
9
11
Витязь
12
0
1
1
0
1
9
19-41
5
1
Металлург
13
6
1
1
2
1
2
35-32
19
2
Лада
12
6
0
0
0
3
3
26-21
15
3
Ак Барс
11
5
2
0
0
1
3
36-27
15
4
Автомобилист
12
5
1
0
1
1
4
28-22
14
5
Сибирь
11
4
1
1
1
0
4
24-29
13
6
Салават Юлаев
11
5
1
0
0
0
5
25-21
12
7
Трактор
12
4
1
0
0
2
5
26-31
12
8
Авангард
10
3
2
0
0
1
4
24-30
11
9
Амур
11
3
0
1
2
1
4
22-28
11
10
Барыс
11
2
1
0
2
2
4
35-38
10
11
Адмирал
10
2
0
1
1
1
5
26-29
8
12
Нефтехимик
11
1
1
1
0
2
6
24-45
8