Российская теннисистка Шнайдер уступила Жабер в дебютном финале WTA

19-летняя спортсменка смогла выиграть в матче с представительницей Туниса только три гейма

ТАСС, 30 сентября. Россиянка Диана Шнайдер не смогла обыграть представительницу Туниса Онс Жабер в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Жабер, получившей на турнире первый номер посева. Шнайдер выступала без номера посева. После первого сета россиянка брала медицинский перерыв.

19-летняя Шнайдер впервые в карьере играла в финале турнира WTA. Ранее ее лучшим результатом был выход в полуфинал соревнований в германском Гамбурге в июле 2023 года.

Шнайдер занимает 85-е место в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).

Жабер 29 лет, она располагается на седьмой строчке мирового рейтинга. На счету тунисской спортсменки теперь пять титулов WTA. На турнирах Большого шлема она трижды доходила до финала: два раза на Уимблдоне (2022, 2023) и один - на US Open (2022).

Турнир WTA 250 проходит в Нинбо впервые, с 2010 по 2014 год в китайском городе проходили турниры более низких категорий. Призовой фонд соревнований составляет более $ 259 тысяч.