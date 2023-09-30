30 сентября, 14:15
КХЛ

"Трактор" победил "Спартак" в матче КХЛ

Красно-белые потерпели второе поражение в трех последних матчах

ТАСС, 30 сентября. Челябинский "Трактор" со счетом 2:1 в овертайме обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

В составе "Трактора" заброшенными шайбами отметились Семен Дер-Аргучинцев (49-я минута) и Максим Шабанов (64). У "Спартака" гол забил Герман Рубцов (31-я минута).

"Трактор" одержал вторую победу в шести последних матчах. На этом отрезке команда сумела победить также тольяттинскую "Ладу" (1:0 ОТ). "Спартак" потерпел второе поражение в предыдущих трех играх, ранее команда проиграла также "Сочи" (2:3).

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками после 13 матчей. "Трактор" располагается на 6-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 13 встречах. В следующем матче "Спартак" примет ярославский "Локомотив" 2 октября. "Трактор" в тот же день сыграет на своем льду против новосибирской "Сибири". 

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КХЛ
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