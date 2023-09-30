Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" обыграл "Рубин" в гостях

"Краснодар" остается единственной командой РПЛ, не потерпевшей в нынешнем сезоне ни одного поражения

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Голы забили Джон Кордоба (24-я минута) и Олакунле Олусегун (86).

"Краснодар" остается единственной командой чемпионата России, не потерпевшей в нынешнем сезоне ни одного поражения. Краснодарцы одержали 7 побед при 3 ничьих. Команда Владимира Ивича в седьмом матче в сезоне не пропустила ни одного гола. Соперники "Краснодара" по ходу чемпионата смогли забить три мяча в десяти матчах.

"Краснодар" набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 9 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре "Краснодар" 7 октября примет "Ростов". "Рубин" 8 октября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".