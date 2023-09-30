Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" обыграл "Рубин" в гостях

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
Голы забили Джон Кордоба (24-я минута) и Олакунле Олусегун (86).
"Краснодар" остается единственной командой чемпионата России, не потерпевшей в нынешнем сезоне ни одного поражения. Краснодарцы одержали 7 побед при 3 ничьих. Команда Владимира Ивича в седьмом матче в сезоне не пропустила ни одного гола. Соперники "Краснодара" по ходу чемпионата смогли забить три мяча в десяти матчах.
"Краснодар" набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 9 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре "Краснодар" 7 октября примет "Ростов". "Рубин" 8 октября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".
1
"Краснодар"
10
7
3
0
24
16
3
13
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Локомотив"
10
5
3
2
18
16
14
2
4
"Зенит"
10
5
2
3
17
20
11
9
5
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
6
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
7
"Урал"
10
4
3
3
15
10
12
-2
8
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
9
ЦСКА
9
3
4
2
13
19
15
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
14
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
15
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
16
"Факел"
9
1
2
6
5
5
14
-9