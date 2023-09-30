30 сентября, 15:32
Футбол в России

Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" обыграл "Рубин" в гостях

Егор Алеев/ ТАСС
Джон Кордоба ("Краснодар") и Алексей Грицаенко ("Рубин")
© Егор Алеев/ ТАСС

"Краснодар" остается единственной командой РПЛ, не потерпевшей в нынешнем сезоне ни одного поражения

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Голы забили Джон Кордоба (24-я минута) и Олакунле Олусегун (86).

"Краснодар" остается единственной командой чемпионата России, не потерпевшей в нынешнем сезоне ни одного поражения. Краснодарцы одержали 7 побед при 3 ничьих. Команда Владимира Ивича в седьмом матче в сезоне не пропустила ни одного гола. Соперники "Краснодара" по ходу чемпионата смогли забить три мяча в десяти матчах.

"Краснодар" набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 9 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре "Краснодар" 7 октября примет "Ростов". "Рубин" 8 октября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

10

7

3

0

24

16

3

13

2

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

3

"Локомотив"

10

5

3

2

18

16

14

2

4

"Зенит"

10

5

2

3

17

20

11

9

5

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

6

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

7

"Урал"

10

4

3

3

15

10

12

-2

8

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

9

ЦСКА

9

3

4

2

13

19

15

4

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

14

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

15

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

16

"Факел"

9

1

2

6

5

5

14

-9

  

Теги:
Российский футбол
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