Чесноков считает, что теннисистка Звонарева переживает вторую молодость

Ранее россиянка и немка Лаура Зигемунд выиграли турнир в китайском Нинбо в парном разряде

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева здорово играет в одиночном и парном разрядах на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), она переживает вторую молодость. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд выиграла турнир в китайском Нинбо. В одиночном разряде она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице соревнований седьмой ракетке мира Онс Жабер из Туниса.

"То, что Звонарева в 39 лет стоит на корте, - это просто фантастика. Она выиграла очередной титул, но, думаю, что она обменяла бы все титулы, которые она в этом году завоевала, на победу в US Open, где они обидно проиграли в финале. В любом случае титул - это всегда приятно, и здорово, что Звонарева вновь почувствовала вкус побед", - сказал Чесноков.

"В одиночном разряде она прошла несколько кругов, и была единственной, кто мог обыграть Жабер. Это удивительно, учитывая, сколько ей лет. Сейчас Звонарева в полном порядке, как в паре, так и в одиночке, она переживает вторую молодость", - добавил собеседник агентства.

Звонаревой 39 лет, она занимает 22-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 14 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.