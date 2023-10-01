Нападающий "Тампы" Кучеров забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ против "Нэшвилла"

"Тампа" одержала домашнюю победу со счетом 5:4

ТАСС, 1 октября. "Тампа" со счетом 5:4 на своем льду обыграла "Нэшвилл" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Тампы" отметились Брэндон Хэгел (21-я минута), Остин Уотсон (29), Вальттери Мерела (45, 54) и Никита Кучеров (53). У проигравших отличились Йоаким Кемелл (15), Филипп Томасино (22) и Томас Новак (38, 60). Российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин отдал результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник вратарь Ярослав Аскаров появился на площадке в середине второго периода, отразил 8 бросков из 11. 28 сентября стало известно, что голкипер "Тампы" Андрей Василевский перенес операцию и восстановится через 8-10 недель.

Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отдал голевую передачу в гостевом матче против "Баффало" (3:4). "Нью-Йорк Айлендерс" на своей площадке со счетом 5:3 обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс". Российский вратарь хозяев Семен Варламов отразил 23 броска из 26. Две передачи нападающего Евгения Дадонова помогли "Далласу" на нейтральном поле обыграть "Сент-Луис" (4:3 ОТ). Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко забросил шайбу в ворота "Эдмонтона", его команда дома победила со счетом 5:2.

В других матчах дня "Детройт" на своей площадке обыграл "Вашингтон" (5:2), "Миннесота" дома оказалась сильнее "Чикаго" (3:2 ОТ). "Торонто" на выезде победил "Монреаль" (3:1), "Филадельфия" дома проиграла "Нью-Джерси" (2:3 ОТ), "Сан-Хосе" - "Лос-Анджелесу" (1:2 ОТ).

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл". В сезоне-2022/23 "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду". "Лос-Анджелес" проведет первый матч нового сезона 12 октября, команда примет "Колорадо". "Аризона" в первой игре сезона-2023/24 в ночь на 14 октября на выезде сыграет с "Нью-Джерси".