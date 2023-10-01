В "Балтике" заявили о нежелании бороться за сохранение прописки в РПЛ в конце сезона

Команда намерена занять место в середине турнирной таблицы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" намерены в конце сезона бороться за позиции в середине таблицы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), а не за сохранение прописки в чемпионате. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин.

"Как бы это банально ни звучало, но сейчас целью является победа в каждом матче, для нас важно набирать очки, - сказал Волженкин. - Само собой, мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы все-таки хотим закончить выше, не хотим бороться за место в премьер-лиге в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы. Пока это еще реально. Наш губернатор заявлял цель перед сезоном, что нужно 10-е место. Мы продолжаем двигаться в этом направлении".

30 сентября "Балтика" на выезде уступила ЦСКА со счетом 0:1 в матче 10-го тура РПЛ. "Я считаю, что мы могли рассчитывать на ничью, понятно, что нужно создавать больше опасных моментов, нужно их реализовывать, - отметил Волженкин. - Но я не считаю, что мы сегодня проиграли по всем статьям. В первом тайме, я считаю, что мы вообще очень неплохо смотрелись. Но нужно забивать, конечно".

"Балтика" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 10 матчах. "Какой кредит доверия у главного тренера Сергея Игнашевича? Мы идем от игры к игре, точно не будем рыпаться из стороны в сторону. Пока все идет по плану, так скажем, насколько это возможно, естественно", - заключил Волженкин.