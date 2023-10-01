Янчук считает, что Кудерметова показала высокий уровень мастерства на турнире WTA в Токио

В воскресенье российская теннисистка завоевала второй титул в карьере, победив в финале соревнований в столице Японии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова показала стабильную игру и высокий уровень мастерства на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В воскресенье Кудерметова победила четвертую ракетку мира американку Джессику Пегулу в финале турнира в Токио. В четвертьфинале россиянка обыграла вторую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши, в полуфинале - соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

"Кудерметова здорово играла всю эту неделею, она обыгрывала очень сильных соперниц. У нее огромный опыт и высокий уровень мастерства, что она и показала на турнире. Она показывала стабильную игру, поэтому и выигрывала, хотя нельзя сказать, что победы были простыми, перед этим она долго играла с Анастасией Павлюченковой, которая тоже возвращается на свой высокий уровень", - сказал Янчук.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула на турнирах организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова. Также турнир выигрывали Надежда Петрова (2012), Мария Шарапова (2005, 2009), Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2006).