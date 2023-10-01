Рублев и Хачанов вышли в полуфинал турнира ATP в Пекине в парном разряде

В четвертьфинале российские теннисисты в двух сетах обыграли австрийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера

ТАСС, 1 октября. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли представителей Австрии Александра Эрлера и Лукаса Мидлера в четвертьфинальном матче парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу российских спортсменов. Их соперники по полуфиналу будут определены 2 октября. Ими станут либо нидерландец Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, либо представители Польши Ян Зелински и Хьюго Нис.

Рублеву 25 лет, Хачанову - 27. Они занимают 20-е место в парном рейтинге ATP. В мае 2023 года российские спортсмены выиграли турнир серии "Мастерс" в Мадриде, этот титул является единственным для Хачанова в парном разряде, на счету Рублева четыре трофея. Ранее россияне доходили до решающих матчей соревнований данной категории в американском Майами (2018) и Париже (2019).

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующими победителями являются словак Филип Полашек и хорват Иван Додиг, выигравшие турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Российские теннисисты не побеждали на турнире в парном разряде.