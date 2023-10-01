В Федерации дзюдо России оценили проведение чемпионата России в Кемерове

Спортивный директор организации Кирилл Денисов считает, что турнир прошел на высоком уровне

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Чемпионат России по дзюдо, завершившийся в воскресенье в Кемерове, прошел на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

"Оцениваю организацию чемпионата на самом высоком уровне, - сказал Денисов. - Соревнования были интересными - и лидеры показали хорошую борьбу, и были сюрпризы. Это особенно приятно, потому что молодежь уже дышит в спину лидерам, а также сохраняется преемственность поколений. Это самое главное".

Он отметил, что вырос уровень мастерства участников. По словам Денисова, спортсмены пытались показать себя в преддверии Олимпийских игр.

Денисов оценил и место проведения чемпионата - "Кузбасс-Арену". "Мы осознали, что есть такая шикарная площадка. Я думаю, что со временем крупное международное соревнование здесь должно пройти, например, чемпионат Европы или турнир Большого шлема. Нужно показывать всему миру, что в России есть такие замечательные спортивные объекты", - добавил Денисов.

Чемпионат России по дзюдо проходил в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на базе "Кузбасс-Арены". Всего в турнире приняли участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.