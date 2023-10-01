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Хоккей в России

Клубу МХЛ "Капитан" засчитали техническое поражение из-за нарушения регламента

Команда не предоставила акт готовности спортсооружения к матчу

ТАСС, 1 октября. Подмосковный клуб Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Капитан" получил техническое поражение в матче регулярного чемпионата против петербургского "СКА-1946" из-за нарушения регламента. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча должна была пройти 1 октября и не состоялась в связи с непредоставлением хозяевами акта готовности спортсооружения к матчу.

"Капитан" занимает последнее место в Золотом дивизионе Западной конференции. Подмосковный клуб в 9 матчах набрал 7 очков. "СКА-1946" играет в том же дивизионе, петербуржцы поднялись на вторую строчку (11 матчей, 15 очков). 2 октября соперники вновь должны сыграть на арене подмосковной команды. 

Теги:
Хоккей в России
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