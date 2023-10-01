Великая не осуждает российских спортсменов, которые решили сменить гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что они это делают в собственных интересах

КУРОВО /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Российские атлеты, которые меняют спортивное гражданство, делают это в собственных интересах. Такое мнение журналистам высказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

"Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения, - сказала Великая. - Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну".

Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство за последнее время.