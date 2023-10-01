Турнир по керлинг-гольфу "Сильные фигуры" прошел в Подмосковье

В соревновании приняли участие олимпийские чемпионы Софья Великая, Александр Легков, Никита Крюков и Елена Слесаренко

КУРОВО /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Турнир по керлинг-гольфу в рамках фестиваля "Сильные фигуры" прошел в Московской области. В соревновании приняли участие олимпийские чемпионы Софья Великая, Александр Легков, Никита Крюков и Елена Слесаренко.

"С удовольствием приняли участие в турнире, - сказала Великая. - Есть ли что-то общее у гольфа и фехтования? Да, есть схожие качества, которые нужно проявлять в гольфе и в фехтовании. В гольфе есть концентрация на ударе, это один из самых интеллектуальных и сложных видов спорта".

В керлинг-гольфе игрокам необходимо с расстояния 10-12 метров специальной клюшкой (паттером) забить мяч в лунку либо остановить его как можно ближе к ней. В одной команде играют три человека. У каждого игрока есть по две попытки, которые он делает по очереди с остальными участниками турнира.