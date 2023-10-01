Футболист сборной России Салтыков оценил решение УЕФА о допуске юниорских сборных России

Исполком УЕФА принял соответствующее решение 26 сентября, все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Допуск сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до участия в международных соревнованиях является положительной новостью. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник самарских "Крыльев Советов" и сборной России Никита Салтыков.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований юниорские сборные России. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Конечно, приятно, что молодые игроки будут получать такую практику. Для нас это очень положительная новость", - сказал Салтыков.

Позднее стало известно, что федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года среди игроков до 17 лет.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла Международная федерация футбола, из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.