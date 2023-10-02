Букмекеры направили 8,4 млрд рублей на финансирование спорта в первом полугодии 2023 года

За весь 2022 год было распределено 13,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Букмекеры в первом полугодии 2023 года направили на финансирование физкультуры и спорта 8,4 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев.

"За 2022 год мы удержали и распределили 13,8 млрд рублей. За первое полугодие 2023 года мы распределили 8,4 млрд рублей", - сказал Грачев.

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов отметил важность финансирования спорта со стороны букмекеров. "Вопросы, связанные с отчислениями на спорт, являются важными в текущей ситуации, особенно это важно для восстановления спорта на новых территориях, - сказал он. - Мы должны учитывать беспрецедентное санкционное давление на российский спорт и Россию. Финансирование [спорта со стороны государства] будет снижаться, это правильно, и отчисления букмекеров на спорт - это тот механизм, который был создан".

Целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором азартных игр в букмекерской конторе, устанавливаются в процентном отношении от базы целевых отчислений. Объем таких целевых отчислений не может составлять менее 30 млн рублей в квартал. Отчисления в 2023-2024 годах составят 1,5%, в 2025-2027 годах - 1,7%, в 2028-2029 годах - 1,8%, с 2030 года - 2%. В июле Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на развитие детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%.