Бюджет госпрограммы по развитию физкультуры и спорта в 2024 году превысит 70 млрд руб.

Расходы на проект "Развитие спорта высших достижений" составят свыше 7 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" за 2024 год составят 70,320 млрд рублей, следует из паспорта госпрограммы.

В 2025 году бюджет госпрограммы по развитию физкультуры и спорта сократится и составит 55,285 млрд рублей, в 2026-м - 54,969 млрд рублей.

На комплекс "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса" в 2024 году выделят 24,340 млрд рублей, в 2025-м показатель вырастит до 31,021 млрд рублей. В 2026 году на это направление планируется реализовать 24,080 млрд рублей.

Расходы на федеральный проект "Развитие спорта высших достижений" в 2024 году составят 7,026 млрд рублей, в 2025 году - 2,856 млрд рублей, в 2026-м - 2,196 млрд рублей. На федеральный проект "Бизнес-спринт" на 2024 год будет выделено 12,512 млрд рублей, на 2025-й - 13,728 млрд рублей, на 2026-й - 13,605 млрд рублей.