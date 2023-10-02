Член совета IIHF Буре снова примет участие в конгрессе организации удаленно

Конгресс пройдет с 5 по 6 октября в Португалии

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители России, в том числе и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре, в очередной раз смогут принять участие в предстоящем полугодовом конгрессе организации в режиме онлайн. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

Конгресс пройдет с 5 по 6 октября в Португалии.

"Российские представители не смогут лично присутствовать на конгрессе и могут участвовать в нем в режиме онлайн", - сообщил собеседник агентства.

В последний раз представители ФХР присутствовали на конгрессе международной федерации в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, тогда на пост президента IIHF был избран Люк Тардиф, сменивший руководившего федерацией с 1994 года Рене Фазеля. На том же конгрессе в совет IIHF был избран специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Буре и остальные члены ФХР в конгрессах в 2022 и 2023 годах участвовали в режиме онлайн.

Тардиф ранее сообщил, что IIHF проинформирует конгресс о ситуации, связанной с ФХР, Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, который выступает в матчах чемпионата несмотря на наложенную на него IIHF дисквалификацию. Федотов имеет на сезон-2023/24 контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", срок которого был перенесен с прошлого года, так как хоккеист проходил срочную службу в армии.

Ранее IIHF оштрафовала ФХР за выход Федотова на лед в первом матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским "Ак Барсом" (2:5) на $6,5 тыс. Решение по дальнейшим санкциям по отношению к ФХР, игроку и ЦСКА с учетом последующих игр Федотова должен вынести дисциплинарный совет IIHF.