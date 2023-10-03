В России создали международную профессиональную лигу по биатлону

Победитель гонки в рамках соревнований лиги получит 1 млн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона выступили учредителями новой Международной лиги клубного биатлона. Об этом ТАСС сообщил глава Регионального клуба биатлона Московской области Алексей Нуждов.

"Основная задача лиги - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU, - сказал Нуждов. - На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды".

"Победитель гонки получит 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч, за третье - 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 млн рублей", - добавил он.

Первые соревнования планируется провести 18-19 ноября 2023 в Ханты-Мансийске. Помимо российских и белорусских спортсменов, предварительно свое участие подтвердили команды из Китая, Турции и Монголии. На первых соревнованиях планируют провести четыре гонки - масс-старты и гонки преследования среди мужчин и женщин.

ТАСС запросил комментарий Союза биатлонистов России, который не фигурирует в числе организаторов лиги.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. 28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. IBU после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.