Гимнастка Дина Аверина не собирается завершать карьеру

Спортсменка отметила, что продолжает восстановление после травмы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вице-чемпионка Олимпийских игр и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина восстанавливается от травмы спины и не собирается завершать карьеру. Об этом Аверина рассказала журналистам.

Аверина пропустила Игры стран СНГ в Белоруссии и августовский этап Кубка сильнейших из-за травмы.

"До сих пор лечимся, я со своим врачом на связи, почти каждый месяц обследуюсь, потому что, к сожалению, все серьезно со спиной, - сказала Аверина. - Решаем вместе с Ириной Александровной [Винер] - как, чего дальше, когда можно тренироваться, восстанавливаться, чтобы что-то делать. Сроки даже не знаю. Сейчас между спортом и здоровьем мы выбираем здоровье".

"Завершение карьеры? Когда нас спрашивают об этом, я говорю: не переживайте, вы узнаете это первыми. Либо мы опубликуем заявление, либо кому-то скажем. То, что пишут, - это все вранье. Сейчас этот вопрос для нас неактуален", - добавила гимнастка.

Авериной 25 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, 18-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы.