Третьяк заявил, что ФХР поддержит включение хоккея 3x3 в программу Спартакиады

По мнению главы Федерации хоккея России, за эти видом спорта будущее, поскольку он является очень зрелищным

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) видит будущее в хоккее в формате 3x3 и поддерживает его возможное включение в программу Спартакиады. Об этом на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Хоккей 3x3 - это будущее. Очень сложный вид спорта для вратаря - каждые 10 секунд ты должен участвовать в игре, народу понравится, люди приходят на состязания, чтобы увидеть голы и очки. С удовольствием поддерживаем возможное включение в программу Спартакиады", - сказал Третьяк.

Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. Спартакиада по летним видам спорта проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года. В 12 субъектах РФ состоялись соревнования по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам). В соревнованиях приняло участие 9 513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории Сириус.