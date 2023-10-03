ФХР намерена провести турнир с участием команды "Россия 25" в Новосибирске и Омске

В начале мая команда "Россия 25" провела товарищеские матчи против сборных Белоруссии и Казахстана

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) намерена провести международный турнир с участием команды "Россия 25" в Омске и Новосибирске. Об этом на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Команда "Россия 25" состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет, в начале мая она провела товарищеские матчи против сборных Белоруссии и Казахстана. Российские хоккеисты одержали семь побед и потерпели два поражения.

"Мы хотим провести такой же турнир в Сибири - Новосибирск и Омске, - сказал Третьяк. - Не ясно, когда мы еще будем играть на Олимпиаде и на чемпионате мира, главное - не упустить молодежь, которая смотрит, чтобы уехать в Европу или в Америку. Поэтому мы собираем команду "Россия 25", мы смотрим на них. Большой праздник был в Красноярске, Челябинске, Астане".

"Флаг и гимн объединяют людей. Президент сказал мне, когда мне поручили возглавить федерацию: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять", - добавил президент ФХР.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея (IIHF) после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.