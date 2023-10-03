3 октября, 15:16
Фигурное катание

Тренер Хаврониной и Нарижного доволен дебютом фигуристов на соревнованиях

Спортсмены лидируют после ритм-танца на мемориале Панина-Коломенкина

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Соревновательный дебют фигуристов Ирины Хаврониной и Девида Нарижного не обошелся без шероховатостей, однако тренеры спортсменов довольны их первым выступлением. Об этом ТАСС сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.

Хавронина и Нарижный лидируют после ритм-танца на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, набрав 80,76 балла. Произвольный танец дуэты покажут в среду.

"Мы довольны первым соревновательным прокатом ребят. Есть пока определенные шероховатости, которые мы будем дорабатывать. Мы уже обсудили все вместе прокат ритм-танца, надеемся, после соревнований получим рекомендации судей для дальнейшей работы, - сказал Самохин. - Очень приятно было чувствовать поддержку болельщиков на трибунах, спасибо всем большое".

Хавронина и Нарижный встали в пару в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный - с Аннабель Морозовой. 

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Фигурное катание
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