Мамиашвили рассказал о переносе чемпионата мира до 23 лет из-за отказа россиянам в визах

Изначально турнир должен был пройти в Финляндии, затем его перенесли в Албанию

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет был перенесен из Финляндии из-за отказа властей страны выдавать визы россиянам. Об этом журналистам рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Половина из тех, кто выступал в греко-римской борьбе на чемпионате мира в Белграде, поедут на первенство мира среди молодежи до 23 лет. У Финляндии, которая отказалась выдавать визы, чемпионат мира отобрали. В Объединенном мире борьбы показали, что они ни за белых, ни за красных", - сказал Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов в возрасте до 23 лет пройдет в Тиране. Турнир планируется провести с 23 по 29 октября. Изначально соревнования должны были пройти в финском Тампере.